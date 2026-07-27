Sorin Grindeanu, înaintea sesiunii extraordinare: „PSD nu va spune «da» automat”. Ce proiecte susțin social-democrații

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat poziția partidului înaintea sesiunii extraordinare a Parlamentului, convocată pentru adoptarea mai multor proiecte legate de PNRR și pentru rezolvarea unor probleme urgente. Social-democratul susține că PSD nu va vota automat toate inițiativele aflate pe ordinea de zi și că fiecare proiect va fi analizat în funcție de efectele asupra României și a populației.
Grindeanu acuză actuala putere de întârzieri în atragerea fondurilor europene și afirmă că Parlamentul trebuie să corecteze situațiile care nu au fost rezolvate până acum.
„PSD nu este un partid care spune «da» automat”
„Sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie să corecteze neputința și întârzierile nepermise ale actualei puteri în atragerea banilor din PNRR. Parlamentul trebuie să rezolve multe situații urgente ale românilor ce sunt ignorate de prim-ministrul demis”, a transmis Sorin Grindeanu.
Liderul social-democrat afirmă că PSD nu va vota proiectele sub presiunea termenelor și nu va susține măsuri pe care le consideră greșite.
„Românii ne-au trimis să-i reprezentăm. De aceea, PSD nu este un partid care spune «da» automat. Nu vom gira greșelile lui Bolojan și nici nu vom vota sub presiune”, a precizat acesta.
Grindeanu spune că partidul va susține reformele necesare, dar nu și proiectele care slăbesc instituțiile statului, favorizează interese politice sau transferă asupra populației costurile unor decizii greșite.
Ce proiecte va susține PSD
Potrivit liderului PSD, parlamentarii social-democrați vor vota modificarea Codului administrativ și proiectul privind recompensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală. PSD va susține și legea referitoare la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, dar numai în forma care include amendamentele depuse de partid împreună cu UDMR. Social-democrații vor vota și Codul urbanismului, cu condiția respectării rezultatului referendumului din București. Sorin Grindeanu susține că transferarea competențelor privind autorizațiile de construire către Primăria Capitalei trebuie să fie aplicată începând cu mandatul următor.
„Nu putem accepta ca această schimbare să fie aplicată în timpul mandatului unui primar aflat sub anchetă DNA pentru suspiciuni legate chiar de emiterea autorizațiilor de construire”, a afirmat liderul PSD.
Condiții pentru Legea integrității și Legea salarizării
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va vota Legea integrității numai în forma agreată cu Agenția Națională de Integritate și care respectă deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene.
„PSD nu va susține modificări care slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea”, a transmis acesta.
În cazul Legii salarizării, votul social-democraților este condiționat de acceptarea amendamentelor formulate de organizațiile sindicale.
„Reforma nu poate fi făcută împotriva celor care muncesc. Reforma nu poate însemna scăderi de venituri pentru medici, profesori sau militari”, a subliniat Sorin Grindeanu.
PSD cere menținerea TVA de 9% pentru locuințe
Liderul PSD susține că, în această sesiune extraordinară, trebuie adoptate și mai multe măsuri propuse de social-democrați. Printre acestea se numără prelungirea aplicării cotei de TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie și introducerea unor măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți. Partidul mai solicită deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și acordarea primelor didactice în valoare de 1.500 de lei.
„PSD rămâne consecvent. Indiferent cât distorsionează realitatea propaganda de dreapta”, a încheiat Sorin Grindeanu.