Alertă de siguranță: Lidl retrage de urgență pachete de stafide contaminate cu pesticide interzise în UE

Lidl retrage de urgență pachete de stafide contaminate cu pesticide interzise în UE

Lidl a început retragerea de pe rafturile sale din România a unor loturi de stafide după ce verificările de rutină au scos la iveală prezența unor reziduuri de pesticide care nu sunt autorizate în Uniunea Europeană.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a confirmat că produsele vizate provin din Uzbekistan și au fost ambalate și distribuite de firma Lucsor Impex SRL.

Produse cu denumirea Stafide “Furnicuța” care poartă codurile de lot B115D126 și B120D126 au fost identificate ca având reziduuri de substanțe precum chlorpyrifos și profenofos, substanțe interzise pe piața UE din motive de siguranță alimentară. Autoritățile recomandă să nu fie consumate sub nicio formă aceste loturi.

Cumpărătorii care au achiziționat stafidele afectate pot returna pachetele în magazine și vor primi contravaloarea integrală a produsului, fără a fi necesar să prezinte bonul fiscal.

Aceasta este o măsură curentă în astfel de cazuri pentru a proteja consumatorii și a elimina riscurile periculoase asociate ingestiei de pesticide neautorizate.

ANSVSA rămâne vigilentă în monitorizarea produselor alimentare și îndeamnă clienții să verifice loturile înainte de consum sau să solicite informații suplimentare de la retailer dacă au nelămuriri.