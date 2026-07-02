Viorel Cataramă: Ilie Bolojan se pregătește să guverneze, probabil până în 2028

Omul de afaceri Viorel Cataramă susține că scena politică din România se află într-un impas din care nu mai poate ieși pe cale obișnuită. Acesta afirmă că situația actuală confirmă previziunile pe care le făcea în urmă cu două luni și consideră că Ilie Bolojan are toate șansele să rămână la conducerea Guvernului pentru o perioadă îndelungată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanviorel catarama