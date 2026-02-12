Viktor Orban critică presiunile pentru aderarea rapidă a Ucrainei la UE

„Ar aduce războiul în Europa”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a publicat joi mai multe mesaje pe rețeaua X în care avertizează asupra riscurilor pe care le-ar presupune o aderare accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Viktor Orban avertizează că acest proces ar putea destabiliza continentul și ar transforma Uniunea într-un actor direct al conflictului cu Rusia.

„Planul lui Zelenski nu este o teorie, este o realitate. Președintele cere deschis aderarea la Uniunea Europeană până în 2027 și o tratează ca pe o garanție de securitate militară”, a scris Orban, adăugând că o astfel de evoluție „nu ar aduce pace, ci ar aduce războiul în Europa”.

Premierul maghiar a subliniat că Ungaria nu va susține financiar sau militar Ucraina în condițiile actuale. „Ungaria nu va finanța, înarma sau legitima o amenințare la propria sa securitate”, a transmis el.

Viktor Orban, avertisment către Zelenski: „Aderarea se face pe merit”

Într-un mesaj direct adresat președintelui ucrainean, Viktor Orban a reiterat că procesul de aderare la UE este unul bazat pe criterii obiective, stabilite de statele membre. „Stimate domnule președinte, sunteți pe o cale greșită. Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate”, a afirmat prim-ministrul ungar.

Orban reclamă „amenințări directe” din partea Ucrainei

Liderul de la Budapesta a mai spus că, în ultimele zile, Ungaria ar fi fost ținta unor „declarații amenințătoare” venite din partea unor oficiali ucraineni.

„După președintele și ministrul de externe al Ucrainei, acum și unul dintre liderii armatei ucrainene ne-a amenințat, practic, cu o invazie militară. Trebuie să comunicăm aceste lucruri partenerilor occidentali și să ne apărăm împotriva lor”, a afirmat Orbán.

Teama unei armate ucrainene la granița Ungariei

Premierul ungar a mai avertizat că întărirea armatei ucrainene, inclusiv prin fonduri europene, ar reprezenta un risc pentru securitatea țării sale. „Văd riscul ca noi, maghiarii, să contribuim la apariția unei armate ucrainene mai puternice la granițele estice ale Ungariei. Este periculos și imprevizibil”, a spus el.

„Dacă Ucraina ar fi membră UE, am fi deja în război”

Orban a mai susținut că, dacă Ucraina ar fi devenit deja membră a Uniunii, țările europene ar fi fost implicate direct în conflictul militar.

„Nu s-a mai văzut ca un stat membru al Uniunii Europene să fie în război cu o țară din afara UE, iar celelalte state membre doar să privească. Dacă Ucraina ar fi astăzi membră, am fi cu toții deja în război”, a spus acesta.

Premierul Ungariei a adăugat că Budapesta nu este „împotriva ucrainenilor”, dar consideră că aderarea la UE sau NATO nu reprezintă soluția potrivită în prezent. „Căutăm o formă de cooperare bună și pentru ei, și pentru noi. Aderarea nu este o astfel de formă. Trebuie să ne așezăm la masă și să negociem un parteneriat strategic”, a conchis Viktor Orban.