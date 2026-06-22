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SUA și Iranul au ajuns la un acord de principiu. Negocierile finale trebuie încheiate în 60 de zile

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 13:24

Statele Unite și Iranul au făcut un pas important către detensionarea situației din Orientul Mijlociu, după ce au convenit asupra unei foi de parcurs menite să conducă la un acord final în următoarele 60 de zile.

În urma primei runde de negocieri desfășurate în Elveția, delegațiile celor două state au stabilit cadrul general al discuțiilor viitoare și au convenit să continue imediat dialogul la nivel tehnic pentru clarificarea aspectelor rămase în suspensie.

Potrivit unei declarații comune transmise de autoritățile din Pakistan și Qatar, înțelegerea de principiu deschide calea unor negocieri intensive care vor continua în această săptămână, cu obiectivul de a ajunge la un acord cuprinzător în termenul stabilit.

În paralel, autoritățile iraniene au transmis că nu intenționează să reia traficul prin Strâmtoarea Ormuz până când armistițiul din Liban nu va fi respectat în totalitate.

Potrivit unor surse apropiate echipei de negociere de la Teheran, menținerea încetării focului dintre Israel și Hezbollah reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru redeschiderea acestei rute maritime strategice.

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai importante căi de transport pentru petrol și gaze la nivel mondial, iar orice restricție impusă în zonă poate avea efecte semnificative asupra piețelor energetice internaționale.

Prin urmare, succesul negocierilor dintre Washington și Teheran este privit ca un element-cheie pentru stabilitatea regională și pentru reducerea tensiunilor care au afectat Orientul Mijlociu în ultimele luni.

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