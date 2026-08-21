SUA: O nouă serie de sancțiuni împotriva Cubei

Statele Unite au anunțat joi o nouă serie de sancțiuni împotriva Cubei, vizând în special nouă entități, printre care Ministerul Construcțiilor, și își mențin presiunea maximă asupra insulei comuniste a cărei economie este în pragul colapsului, notează AFP.
Aceste entități, active în principal în sectoarele minier și metalurgic, 'susțin aparatul represiv al regimului prin exercitarea unui control asupra unor sectoare economice cheie', a declarat secretarul de stat american, Marco Rubio, într-un comunicat.
De asemenea, el a anunțat alte sancțiuni care îi vizează pe liderii Institutului cubanez de prietenie cu popoarele (ICAP), pe care Washingtonul îl consideră ca fiind sub controlul guvernului cubanez.
Washingtonul acuză Cuba că finanțează, în special prin intermediul acestui institut, 'o rețea vastă în Statele Unite, cu scopul de a identifica, recruta și radicaliza elemente subversive care operează în principal sub pretextul unor schimburi educaționale sau culturale'.
Rubio a subliniat că, în urmă cu câteva zile, 'regimul (cubanez) a încercat să profite de centenarul nașterii lui Fidel Castro (...) pentru a revitaliza această rețea subversivă, trimițând la Havana o nouă brigadă de simpatizanți internaționali pentru ca aceștia să stabilească contacte cu oficiali ai regimului'.
Secretarul de stat american, ai cărui părinți sunt de origine cubaneză, este considerat principalul arhitect al politicii de presiune maximă exercitate de președintele SUA, Donald Trump, asupra guvernului cubanez.
În același timp, Washingtonul duce o bătălie ideologică, criticând comunismul și presupusul sprijin acordat de Havana mișcărilor extremiste de stânga, inclusiv în Statele Unite.
Din ianuarie, Statele Unite impun un blocaj petrolier de facto asupra insulei cu 9,4 milioane de locuitori, ceea ce a agravat criza energetică deja existentă și provoacă în mod regulat pene lungi de curent.
Guvernul american a impus, de asemenea, o serie de sancțiuni drastice, vizând în special Gaesa, conglomeratul controlat de armată și fondat de Raul Castro în 1995, care este o țintă centrală a politicii americane față de Cuba.
Donald Trump consideră că insula, situată la aproximativ 150 de kilometri de coastele Floridei, reprezintă 'o amenințare extraordinară' la adresa securității naționale a Statelor Unite. El a amenințat de mai multe ori că va 'prelua controlul' asupra acesteia, scrie AFP.
AGERPRES