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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu acuză PNL pentru criza politică: „Blocajul nu e la PSD. Bolojan nu a fost de acord”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul său a acceptat încă de la discuțiile de la Cotroceni varianta unei guvernări formate din PSD, PNL și UDMR, însă blocajul actual în formarea Executivului nu ar aparține social-democraților, ci liderului PNL, Ilie Bolojan.
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