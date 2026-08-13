Secretarul de stat Cristian Bușoi, despre producția de energie eoliană: Avem prognoze bune şi pentru zilele următoare

Oprirea completă a Centralei nucleare de la Cernavodă va spori importurile.
Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a declarat, joi, că energia eoliană este importantă pentru că pune o presiune mai mică pe importuri, iar prognozele pentru zilele următoare sunt bune.
„Într-adevăr, aseară (miercuri - n.red) a contat foarte mult energia eoliană. Avem prognoze bune şi pentru zilele următoare şi pentru acest weekend, o medie de 500 de megawaţi, cu o creştere chiar peste 1.000, la un minim de 100. Important este că (energia eoliană - n.r.) va compensa într-o bună măsură, cel puţin pentru astăzi şi mâine. În weekend, în general, lucrurile sunt mai calme şi importurile au fost mai scăzute chiar şi în weekend-urile trecute destul de călduroase.
Lucrul acesta este important pentru că pune o presiune şi mai mică pe importuri. (...) Cel puţin în ceea ce priveşte seara trecută, lucrurile au stat destul de bine. Evident, aseară încă funcţiona Unitatea doi de la Cernavodă, dar importul a fost mai scăzut decât era prognozat”, a precizat oficialul Digi24.
Crisitan Bușoi a explicat că nu se pot face măsurători cu exactitate în privința contribuției prosumatorilor în Sistemul Energetic Naţional.
„E foarte dificil să facem prognoze. Sistemul Energetic Naţional nu poate măsura cu exactitate. Aseară, vârful de sarcină a fost de 7.000 de megawaţi, cu valori de circa 300 de megawaţi mai mici decât prognoza de consum. Dispecerul Energetic Naţional are o prognoză de consum, evident, ia în calcul toate anunţurile legate de reducerea de consum, cum ar fi în zona marilor consumatori. Aceşti 300 de megawaţi sunt reducerile voluntare, în principal, din zona populaţiei, din zona rezidenţială, dar nu prosumatorii, atenţie!”, a menţionat secretarul de stat.