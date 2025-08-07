SEBASTIAN BURDUJA - NUMIT ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER ONORIFIC AL PREMIERULUI
7 aug. 2025, 09:02
Articol scris de Scris de Realitatea de Brasov
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan.
Potrivit deciziei publicate miercuri în Monitorul Oficial, activitatea lui Burduja este neremunerată.
Sebastian Burduja a fost ministru al Energiei în perioada 2023-2025.
