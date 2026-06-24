Rusia a lovit din nou sudul și centrul Ucrainei. Cel puțin 9 oameni au murit, iar peste 30 au fost răniți

Publicat 24 iun. 2026, 10:22 Sursă realitatea.net

Cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în sudul și centrul Ucrainei, în urma unor bombardamente rusești, potrivit autorităților locale. Atacurile au vizat mai multe regiuni, printre care Dnipropetrovsk, Zaporojie, Herson și Odesa, unde au fost lovite zone civile și localități aflate aproape de linia frontului.

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