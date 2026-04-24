Ramona Lovin (deputat AUR): „Incident tehnic sau selecție pe ușa din spate? Oana Țoiu anulează sute de interviuri de angajare în structurile MAE și ridică suspiciuni grave”

„Ministerul Afacerilor Externe anulează concursuri de angajare după ce candidații au trecut deja prin etape de selecție, inclusiv interviuri, invocând un așa-zis „incident tehnic”.

Sute de români au participat de bună-credință la aceste concursuri, au investit timp, bani și speranță într-un proces organizat de statul român, pentru ca la final să li se spună că totul a fost inutil.

Aceste informații apar pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe, unde mai multe concursuri figurează ca fiind anulate după ce procedurile de selecție erau deja în desfășurare sau chiar aproape finalizate. În dreptul lor, fără nicio altă explicație, apare sintagma „incident tehnic”.

În lipsa unor explicații concrete, apar întrebări legitime pe care ministerul nu le poate ignora. A existat cu adevărat acest „incident tehnic” sau ni se cere să acceptăm o explicație convenabilă? Vorbim despre o incompetență gravă în organizarea unor concursuri publice sau despre o practică și mai gravă, cunoscută din administrația publică: blocarea concursurilor reale pentru a face loc unor numiri pe criterii politice sau de relații?

Pentru că atunci când organizezi concursuri la care oamenii participă corect și le anulezi fără explicații, când nu există transparență și când instituția refuză să ofere detalii verificabile, suspiciunea că regulile sunt încălcate devine inevitabilă.

Am adresat astăzi o întrebare parlamentară ministrului Oana Țoiu, prin care îi solicit să prezinte, clar și verificabil, în ce a constat acest „incident tehnic”, ce anume a fost afectat în procesul de selecție și cine își asumă responsabilitatea pentru anularea acestor concursuri, după parcurgerea unor etape avansate.

De asemenea, solicit să fie prezentat calendarul concret de reluare a procedurilor și să fie clarificat dacă acestea vor fi reluate integral sau de la anumite etape, precum și dacă participanții deja evaluați vor fi luați în considerare sau vor fi obligați să reia procesul de la zero.

Nu în ultimul rând, solicit Ministerului Afacerilor Externe să garanteze transparența totală a proceselor de recrutare și să clarifice dacă aceste posturi vor mai fi ocupate exclusiv prin concurs public sau dacă există intenția utilizării altor proceduri administrative.

În lipsa acestor răspunsuri, „incidentul tehnic” riscă să rămână doar o formulă convenabilă pentru a ascunde fie incompetența, fie ocolirea concursului public în favoarea sinecurilor”, a declarat deputatul AUR, Ramona Lovin.

