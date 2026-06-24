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Punct de cotitură în Golful Persic! Strâmtoarea Ormuz se redeschide, iar evacuările sunt în desfășurare

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 08:25

Statele Unite au reiterat marți că nu acceptă posibilitatea ca Iranul să perceapă taxe de tranzit sau alte redevențe în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial. În paralel, a fost lansată operațiunea de evacuare a celor aproximativ 11.000 de marinari care au rămas blocați în zonă.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul în care Organizația Maritimă Internațională (OMI), agenția ONU responsabilă de siguranța navigației, a confirmat debutul planului de evacuare.

Potrivit OMI, operațiunea este coordonată împreună cu Iranul, Omanul, celelalte state riverane, Statele Unite și reprezentanții industriei maritime internaționale.

Pentru miile de marinari rămași în zonă de mai multe luni, vestea reprezintă o importantă gură de oxigen. Aceștia au fost afectați de conflictul izbucnit la sfârșitul lunii februarie, după atacurile israeliano-americane asupra Teheranului, confruntări soldate cu mii de victime, majoritatea în Iran și Liban.

Săptămâna trecută, Iranul și Statele Unite au convenit asupra unui protocol privind încetarea ostilităților, document care include și redeschiderea strâmtorii Ormuz. În mod obișnuit, prin această rută strategică tranzitează aproximativ 20% din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Blocarea traficului de către Teheran a avut efecte semnificative asupra economiei globale și a contribuit la creșterea accentuată a prețurilor la energie pe piețele internaționale.

Primele semne de normalizare au apărut deja. Conform datelor furnizate de platforma specializată Kpler, luni s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al traficului maritim din strâmtoarea Ormuz de la finalul lunii februarie, cu 37 de nave care transportau materii prime traversând zona.

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