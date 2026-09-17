Ponta își anunță strategia pentru formarea Guvernului: negocieri cu toate grupurile parlamentare, mai puțin USR

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 14:32

Victor Ponta spune că este pregătit să preia funcția de prim-ministru și că, dacă va fi desemnat de președintele Nicușor Dan, va negocia pentru formarea Guvernului cu toate grupurile parlamentare, cu excepția USR.

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