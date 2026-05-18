Nicușor Dan, mesaj după consultările cu partidele: Vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va continua seria de consultări cu partidele politice până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Comunicarea a venit după ce, în cursul zilei, șeful statului s-a întâlnit cu delegațiile liderilor partidelor și grupurilor politice parlamentare.

"Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile", a transmis Nicușor Dan.

"În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv.

Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern.

Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală.

Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile,” a mai precizat șeful statului.