Negocieri pentru guvern. Când primește președintele Nicușor Dan variantele de Executiv de la partide? VIDEO

Aflat în drum spre summitul din Polonia, președintele Nicușor Dan a oferit detalii de ultimă oră despre stadiul consultărilor politice de la București. Acesta a subliniat că obiectivul principal este formarea rapidă a unui executiv stabil, dar cu susținere parlamentară limitată la un format minoritar.

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