MOȚIUNEA SIMPLĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI DE EXTERNE, EMIL HUREZEANU, DEZBĂTUTĂ ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR

Plenul Camerei Deputaților dezbate marți moțiunea simplă inițiată de AUR și POT împotriva ministrului Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu. Documentul, intitulat „Diplomația românească în era Hurezeanu: izolarea ca strategie, irelevanța ca vocație și pasivitatea ca politică de stat. Cronica unei politici externe în derivă”, urmează să fie supus votului final miercuri.

Moțiunea fusese inițial depusă în luna aprilie, însă a fost returnată inițiatorilor pentru că nu respecta regulamentul Camerei. În forma revizuită, textul critică direcția actuală a politicii externe românești, acuzând lipsa de acțiune și influență pe plan internațional.

