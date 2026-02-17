MAI și FBI, întâlnire de gradul zero la Washington. Consolidarea cooperării pentru combaterea criminalității internaționale, pe masa discuțiilor

Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne, s-a întâlnit, marți, la Washington, cu o delegație a conducerii Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI).

Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne, s-a întâlnit, marți, la Washington, cu o delegație a conducerii Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI). Discuțiile au vizat combaterea grupurilor de criminalitate internațională organizată, a traficului de droguri, combaterea migrației ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalității și a terorismului.

”Astăzi, la sediul FBI din Washington, a avut loc o întâlnire bilaterală între viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și o delegație a conducerii FBI, formată din directorul FBI, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne, într-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanților instituției, întâlnirea a reprezentat o dezvoltare a discuției avute anterior, în luna decembrie, la Washington, D.C., între ministrul Predoiu și directorul FBI Patel.

”În cadrul întâlnirii, discuțiile s-au axat pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internațională organizată, a traficului de droguri, combaterea migrației ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalității și a terorismului”, afirmă MAI.

Totodată, s-a convenit dezvoltarea unor programe de formare profesională și specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei de Poliție a FBI de la Quantico.

„MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare și am discutat modalitățile concrete de a o face. Am discutat și am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel. Obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România. Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv, după cum aduce valoare adăugată pentru colegii și prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.