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George Simion, după decizia PSD de a exclude o coaliție cu AUR: „Este o opțiune greșită”

George Simion și Sorin Grindeanu

George Simion și Sorin Grindeanu

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 14:30
Sursărealitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că partidul său este dispus să discute orice variantă care ar putea contribui la depășirea crizei politice.

Acesta l-a criticat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce social-democrații au exclus o colaborare cu AUR, susținând că o astfel de poziție este greșită în contextul actual.

„Totul este pe masă, așteptăm poziția celorlalte partide. Noi nu ne băgăm în viața internă a altor partide politice”, a declarat Simion.

Întrebat ce părere are despre declarația lui Sorin Grindeanu conform căreia PSD nu va face o coaliție cu AUR, Simion a subliniat că aceasta este o decizie greșită.

George Simion: „Nu AUR a condus România până acum, PSD-ul a condus-o nenumărate ori”

„Este o opțiune a domnului Grindeanu, din punctul meu de vedere este o opțiune greșită, având în vedere situația dramatică prin care trece România. Nu AUR a condus România până acum, PSD-ul a condus-o nenumărate ori”, a explicat Simion.

George Simion a afirmat că AUR are relații bune cu membri și aleși locali din alte formațiuni și a susținut ideea unei colaborări mai largi între partide.

„Noi avem legături bune de prietenie cu membrii, și membri simpli, și primari, și membri din conducerile celorlalte partide. Și acest concept de reconciliere națională. Eu nu pot exclude nimic, pentru că doresc să fiu parte a soluției, nu parte a problemei. Eu ceea ce vă spun acum este că vrem să trecem peste acest hop. Și cred că toți românii vor asta.”

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