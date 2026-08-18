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ISU Brașov: 197 de intervenții în doar trei zile. Peste 150 de persoane ajutate de SMURD
FOTO: Arhivă
În perioada 14–16 august 2026, echipajele operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov au gestionat 197 de situații de urgență. Dintre acestea, 153 au fost intervenții SMURD, în urma cărora au fost asistate 157 de persoane.
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