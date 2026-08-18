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ISU Brașov: 197 de intervenții în doar trei zile. Peste 150 de persoane ajutate de SMURD

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 18 aug. 2026, 09:06

În perioada 14–16 august 2026, echipajele operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov au gestionat 197 de situații de urgență. Dintre acestea, 153 au fost intervenții SMURD, în urma cărora au fost asistate 157 de persoane.

Pompierii au acționat și la 10 incendii, dintre care cinci au fost de vegetație uscată. Autoritățile atrag atenția asupra riscului crescut de incendii în această perioadă și recomandă măsuri de prevenție: evitarea folosirii focului deschis în apropierea vegetației uscate sau pe timp de vânt, interzicerea arderilor necontrolate ale resturilor vegetale, supravegherea permanentă a oricărei arderi și stingerea completă a focului înainte de părăsirea zonei.

În cazul izbucnirii unui incendiu, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul de urgență 112. Aceste date evidențiază volumul mare de muncă al echipajelor ISU Brașov și importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor, mai ales în sezonul cald.

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