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Flavia Boghiu ajunge secretar de stat la Ministerul Mediului. Anunțul făcut de Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 18:12

Flavia Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, se alătură echipei Ministerului Mediului în funcția de secretar de stat.

Numirea a fost anunțată vineri, 28 august, de Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, care a precizat că o cunoaște pe Boghiu de mai mulți ani și că aceasta va lucra la proiectele instituției.

Ce spune Diana Buzoianu

Diana Buzoianu a anunțat numirea într-un mesaj public în care a vorbit despre experiența și implicarea Flaviei Boghiu în proiectele care vizează administrația publică.

Ministrul Mediului a transmis că cele două au colaborat și au discutat în repetate rânduri despre proiectele fiecăreia. Buzoianu a subliniat că Boghiu pune accent pe rezultate concrete și pe nevoile oamenilor.

Flavia Boghiu, fost viceprimar al Brașovului

Flavia Boghiu a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Brașov și este membră USR. Înainte de numirea la Ministerul Mediului, numele său a fost asociat cu administrația locală și cu proiecte derulate la nivelul municipiului.

Boghiu a fost trimisă în judecată într-un dosar instrumentat de DNA, însă în august 2026 a fost achitată definitiv. Instanța a stabilit că fapta pentru care fusese trimisă în judecată nu există.

O nouă responsabilitate la Ministerul Mediului

În noua funcție, Flavia Boghiu va face parte din echipa de conducere a Ministerului Mediului și va lucra alături de Diana Buzoianu la proiectele instituției.

Numirea vine într-o perioadă în care Ministerul Mediului gestionează mai multe proiecte legate de protecția mediului, biodiversitate, gestionarea deșeurilor și utilizarea fondurilor europene.

Diana Buzoianu a preluat interimatul ministerului și continuă să coordoneze activitatea instituției în această perioadă.

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