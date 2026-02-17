EXCLUSIV Dan Dungaciu demască jocurile partidelor care au distrus țara

"Coaliția nu are nicio soluție reală pentru România"

Dan Dungaciu spulberă jocurile murdare ale politicienilor de la putere. În exclusivitate la emisiunea "100%" moderată de Laurențiu Botin, prim-vicepreședintele AUR a declarat că, deși partidele de la guvernare pretind că se ceartă, totul este de fațadă. Acesta cere alegeri anticipate, pentru că este singura șansă ca țara noastră să scape de aceeași rețea de politicieni care a distrus România de zeci de ani. Mai mult decât atât, Dungaciu a declarat că actuala coaliție nu are nicio soluție reală pentru România și doar aruncă praf în ochii românilor.

"Bătălia pe care ați menționat-o la guvern sau în ședință nu e între Greuceanu și Balaur, este între diverse capete ale aceluiași balaur. Pentru că asta-i paradigma de funcționare a României: diverse capete ale aceluiași balaur se ceartă între ele sau pretind că se ceartă între ele, în așa fel încât nouă să ni se pară că se luptă cu vreun Făt-Frumos. Niciunul nu-i Făt-Frumos între ei. Sunt capetele aceluiași balaur care au controlat și condus România de zeci de ani.

De fapt, n-au nicio soluție în realitate. Tot ce fac ei în acest moment este expresia unei lipse de soluții pe care încearcă să o camufleze cu tot felul de discuții și mai știu eu ce mesaje către presă. În realitate, ei nu pot să facă nimic. Și iertați-mă, nici dacă ar fi unu, doi, trei care – hai să nu exagerez foarte mult – care ar vrea să reformeze ceva, ei nu mai pot să facă asta. În acest moment, statul român nu se poate reforma.

Statul român are nevoie de soluții care vin din altă parte. Și soluția principală în acest stat român este să destructurezi ce există, pentru că ăsta nu funcționează, și să încerci să schimbi toată filozofia de guvernare. Este vorba de un sistem care trebuie să fie destructurat.

Doi: dacă tu, ca partid de opoziție care ai astăzi spre 40%, ai această conștiință, ce trebuie să faci? Păi începi să te pregătești, să ai conștiința că trebuie să iei puterea și poți să iei puterea. Să pornești „Școala Titu Maiorescu” de politică, în care nimeni nu va candida nici la locale, nici la parlamentare până nu trece prin ceea ce se numesc modulele pe care deja le-am constituit, și să ai conștiința că trebuie să pui presiune pe sistem ca lucrurile să se grăbească, adică alegerile anticipate să se petreacă cât mai repede”, a declarat Dungaciu luni seara, în cadrul emisiunii "100%" de la Realitatea PLUS.

