Discuțiile importante pe care Nicușor Dan le ratează la Davos. Liderii UE, prezenți la forum

De mai bine de cinci decenii, Forumul de la Davos, din Elveția, reunește lideri politici, din mediul de afaceri sau organizații internaționale, pentru a înțelege provocările globale și pentru a face lumea să avanseze împreună. Pentru Nicușor Dan nu pare să conteze, asta pentru că șeful statului român este marele absent de la eveniment.

Explicațiile omului de lângă Nicușor Dan sunt halucinante. Marius Lazurca susține că șeful statului are lucruri mai importante de rezolvat în țară, decât să umble „teleleu” prin lume, ca alți lideri europeni și nu numai. Asta, deși la forum este prezent și Donald Trump, liderul de la Casa Albă.

Nicușor Dan are agenda prea plină ca să se vadă cu Trump

„Agenda președintelui oricărui președinte este sub asediul urgențelor, crizelor și priorităților. Mesajul domniei sale către români fiind: Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucrurile atât de importante care reclamă prezența mea în țară, mai cu seamă când nu consilierii mei nu mi pot construi suficientă substanță pentru prezența mea la Davos.”, a declarat Marius Lazurcă, consilierul lui Nicușor Dan.

Mai mult, consilierul lui Nicușor Dan, Marius Lazurca a afirmat că președintele a luat decizia după ce s-a sfătuit inclusiv cu el. Este, iată, o nouă ocazie pe care Nicușor Dan nu vrea să o ia în considerare. Președintele României ratează o oportunitate de a se întâlni cu Donald Trump. Asta, deși rezista Oana Țoiu nu a reușit nici până acum să reia discuțiile cu privire la reintroducerea României în programul Visa Waiver.

Discuțiile de la Forumul Economic Mondial se vor concentra pe războiul din Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și Groenlanda, dar și probleme economice. Evenimentul internațional va reuni aproape trei mii de lideri din peste 130 de țări, inclusiv peste 60 de șefi de stat și de guvern și șase dintre liderii G7, alături de aproape 850 dintre cei mai importanți directori generali din mediul tehnologic. Pe lista de invitați se află președintele Donald Trump, șeful statului ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cancelarul germaniei, Friedrich Merz.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez nu participă la Forumul de la Davos din cauza accidentului feroviar în care peste 39 oameni au murit, iar alți 170 sunt grav răniți. Printre victime se află și doi români, potrivit jurnaliștilor. Acesta și-a anulat participarea la Forumul Economic Mondial, cât şi întregul program de luni pentru a vedea direct situația, în urma deraierii a două trenuri de mare viteză.