Daniel Băluță, atac devastator la Ciucu, după anunțul creșterii tarifelor STB: „Condamn cu fermitate amatorismul de care Primarul General dă dovadă”

Partidul Social Democrat a transmis, vineri, printr-un comunicat că „condamnă cu fermitate maniera cinică și lipsită de viziune” a Primarului General, Ciprian Ciucu, acuzându-l de amatorism administrativ și lipsă de soluții reale pentru problemele Capitalei.

Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că formațiunea sa va veni „în cel mai scurt timp” cu un plan concret de regândire a tuturor subvențiilor, a ajutoarelor sociale și cu un set de măsuri pentru redresarea economică a Bucureștiului.

Băluță critică deciziile recente privind creșterea tarifelor la transportul public și concedierile din instituțiile subordonate Primăriei.

Băluță îl acuză pe Ciucu de cinism față de persoanele vulnerabile și cu dizabilități: „Nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani”

Liderul social-democrat a mai acuzat administrația Ciucu de cinism față de persoanele vulnerabile și cele cu dizabilități, care nu și-au primit indemnizațiile „de aproape doi ani”.

În final, Daniel Băluță l-a somat public pe edilul Capitalei „să nu se mai plângă” și să vină cu soluții concrete, așa cum a promis în campania electorală.

Totodată, edilul Sectorului 4 a făcut apel la dialog între partidele politice și societatea civilă pentru elaborarea unei „Legi a Bucureștiului”, care să garanteze atât protecția categoriilor vulnerabile, cât și o dezvoltare sustenabilă a orașului.

„Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile și pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor.Înțeleg dificultățile financiare pe care Primăria Generală trebuie să le soluționeze, însă nu voi accepta niciodată ca lucrul acesta să se facă doar din pix, fără a vedea cu toții un plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor.Mai mult, este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi și a persoanelor cu handicap, care nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani și cărora Primarul General le spune cu nonșalanță că nici nu vor vedea vreun ban prea curând, pentru că nu are de unde să le achite sumele restante, în condițiile în care discutăm despre echitate, solidaritate, dreptate socială și nu despre altceva.Drept urmare, îl somez public pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete, așa cum ne-au fost anunțate ele în campania electorală, pentru că, în lipsa acestor soluții, încrederea oamenilor a fost înșelată.Dacă se simte depășit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile, să lucrăm împreună la un plan concret de măsuri sustenabile, pe termen mediu și lung, la o Lege a Bucureștiului, care să ofere atât protecție pentru categoriile vulnerabile, cât și predictibilitate și generare de resurse pentru dezvoltarea Capitalei”, a declarat Daniel Băluță.



Sursa: Realitatea Din PSD