Politica· 1 min citire

Călin Georgescu intervine dur în plină criză politică. Mesajul tranșant al candidatului interzis de sistem

Călin Georgescu

Călin Georgescu

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 14:56
Sursărealitatea.net

Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, a transmis marți un mesaj tranșant în contextul crizei politice acute cu care se confruntă România.

”Dragii mei, o nouă zi de marți. Prin bunătatea lui Dumnezeu, o nouă revedere. Astăzi, despre curaj și despre frică. Întoarcerea la democrație = Turul 2 înapoi!”, a transmis Călin Georgescu pe Facebook.

Mesajul candidatului interzis de sistem, aici:

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