AUR propune o lege pentru protejarea infrastructurii critice: statul să dețină minimum două treimi din companiile strategice

AUR a anunțat depunerea unei inițiative legislative prin care statul român să fie obligat să păstreze controlul asupra companiilor care administrează infrastructura critică națională, de la energie și transporturi până la alte sectoare strategice. Prin proiectul inițiat, AUR propune ca statul român să păstreze controlul majoritar, de minimum două treimi, în toate companiile care administrează infrastructură critică națională.

Potrivit proiectului, în situațiile în care statul nu mai deține acest prag, cum este cazul Electrica, orice decizie care implică modificări de peste 5% din patrimoniul companiei va necesita aprobarea explicită a acționarului care reprezintă statul român.

„Noi vom depune două proiecte de lege. Un proiect de lege bazat pe o idee și o construcție a domnului profesor Piperea privind blocarea preluărilor ostile a acțiunilor companiilor deținute majoritar de stat și al doilea, care a fost gata chiar astăzi, privind limitarea deținerilor private la companiile cu capital majoritar de stat.

Companiile de stat din zona de infrastructuri critice vor deține sau vor avea, acolo unde deja acest lucru nu mai este posibil, va fi instituită regula acordului obligatoriu al acționarului stat român pentru înstrăinarea sau schimbarea oricăror părți din patrimoniu care depășesc 5% din valoarea totală a patrimoniului.

Deci nu va mai fi posibil, ca în cazul OMV Petrom, de exemplu, închiderea unor rafinării”, a explicat Petrișor Peiu.

Potrivit inițiatorilor, în lipsa unor praguri minime clare, statul român a pierdut în timp controlul asupra unor sectoare strategice, prin diluarea participațiilor în urma majorărilor de capital sau a modificărilor acționariatului.

Proiectul nu interzice participarea capitalului privat, dar introduce reguli stricte. Astfel, investițiile private în companiile strategice ar urma să fie posibile doar prin: majorări de capital social prin emiterea de noi acțiuni; obligațiuni convertibile în acțiuni.

”Singurele cazuri în care vor fi dețineri private noi la companiile cu capital majoritar de stat sunt cazurile în care se va face majorare de capital prin emisia de noi acțiuni sau când se vor emite obligațiuni convertibile în acțiuni.

Deci, acolo unde este nevoie de lichiditate, statul poate să emită noi acțiuni pe care le pot cumpăra entități private. Dar atenție, în proiectul nostru de lege avem următoarele două condiții. Prima: jumătate din acțiunile nou emise să ajungă către investitorii de retail, adică către cetățenii români, și încă 30% să ajungă obligatoriu la fonduri de investiții care au peste 90% din activele fondurilor deținute în România. Și mă refer, în primul rând, la fondurile de pensii. Numai în aceste condiții vor putea aceste companii să emită acțiuni noi pentru a atrage lichiditate”, a declarat Petrișor Peiu.

Totodată, AUR propune instituirea unui prag de două treimi din drepturile de vot pentru stat, considerat esențial pentru adoptarea deciziilor majore în adunările generale ale acționarilor.

De asemenea, proiectul introduce explicit un drept de veto al statului pentru operațiuni care afectează peste 5% din patrimoniul companiilor strategice, inclusiv la nivelul filialelor acestora.

Inițiativa legislativă a AUR vine pe fondul criticilor apărute în spațiul public la adresa planurilor guvernamentale privind listarea unor companii de stat la bursă.

Reprezentanții AUR susțin că anunțurile recente ale Executivului reprezintă mai degrabă o campanie de marketing decât o strategie economică reală.

„Cum s-a creat această situație legată de companiile românești? Din faptul că, pe 30 iunie 2026, adică peste două luni și zece zile, trebuie îndeplinit un jalon din PNRR, conform căruia trebuia rezolvată situația a trei companii aflate în imposibilitate de a mai continua și trebuia asigurată listarea a 15% din Hidroelectrica, din cele 80% acțiuni pe care le deține statul.

În primul rând, faptul că se vine cu două luni și zece zile înainte de expirarea acestui jalon de către un vicepremier care este plătit de foarte mult timp să se ocupe de aceste companii ne arată haosul care se întâmplă la guvern și cum lucrează guvernul.

În al doilea rând, trebuie spus că această situație a fost tratată cu o foarte mare superficialitate și este absolut ridicolă lista făcută de guvern. Se propune listarea la bursă a unor companii care sunt deja listate, cum ar fi Romgaz, Hidroelectrica, Transelectrica”, a mai spus Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Inițiatorii susțin că legea propusă de AUR va avea efecte pozitive în ceea ce privește impactul economic, precum creșterea stabilității economice, consolidarea securității energetice și a transporturilor, reducerea vulnerabilității la șocuri externe, creșterea încrederii investitorilor.

În plan social, măsura reprezintă o formă de patriotism economic modern, menită să protejeze interesele generațiilor viitoare și să întărească încrederea cetățenilor în stat.

Proiectul urmează să intre în dezbatere parlamentară.

