Alexandru Rogobete, noi săgeți către Ilie Bolojan: „România este astăzi asemenea unui pacient critic, internat la Terapie Intensivă”

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 10:00

Alexandru Rogobete critică refuzul premierului demis Ilie Bolojan de a dialoga cu PSD, el comparând situaţia României cu cea a unui pacient critic, internat la Terapie Intensivă, care se luptă să respire.

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