2.000 de persoane au murit în Iran în urma protestelor antiguvernamentale
2.000 de persoane au murit în Iran în urma protestelor antiguvernamentale
Donald Trump i-a îndemnat pe iranieni să protesteze în continuare
Autorităţile din Iran au anunţat că aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forţelor de securitate, şi-au pierdut viaţa în urma protestelor antiguvernamentale din mai multe nopţi consecutive, insistând că demonstraţiile sunt în prezent "sub control deplin".
Totuşi, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, preşedintele american, Donald Trump, i-a îndemnat pe iranieni să protesteze în continuare, afirmând că "ajutorul este pe drum". El i-a îndemnat pe iranieni să noteze numele "ucigaşilor şi abuzatorilor", adăugând că aceştia "vor plăti un preţ mare".
Preşedintele Trump urmează să se întâlnească marţi după-amiază cu echipa sa de securitate naţională, pe fondul speculaţiilor tot mai intense cu privire la posibilele acţiuni pe care le-ar putea iniţia Statele Unite, relatează BBC.
