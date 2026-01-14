2.000 de persoane au murit în Iran în urma protestelor antiguvernamentale

Donald Trump i-a îndemnat pe iranieni să protesteze în continuare

Autorităţile din Iran au anunţat că aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forţelor de securitate, şi-au pierdut viaţa în urma protestelor antiguvernamentale din mai multe nopţi consecutive, insistând că demonstraţiile sunt în prezent "sub control deplin".

Totuşi, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, preşedintele american, Donald Trump, i-a îndemnat pe iranieni să protesteze în continuare, afirmând că " ajutorul este pe drum" . El i-a îndemnat pe iranieni să noteze numele " ucigaşilor şi abuzatorilor ", adăugând că aceştia " vor plăti un preţ mare ".

Preşedintele Trump urmează să se întâlnească marţi după-amiază cu echipa sa de securitate naţională, pe fondul speculaţiilor tot mai intense cu privire la posibilele acţiuni pe care le-ar putea iniţia Statele Unite, relatează BBC.