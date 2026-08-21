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Economie· 2 min citire
Seceta pârjolește culturile de porumb și floarea-soarelui. Fermierii se tem de un nou an dezastruos
Secetă porumb
Publicat21 aug. 2026, 07:43
SursăRealitatea PLUS
Seceta prelungită și temperaturile extreme distrug culturile care ar trebui recoltate în această toamnă. Porumbul și floarea-soarelui se numără printre cele mai afectate plante, iar câmpurile sunt arse de soare după săptămâni întregi fără precipitații suficiente. Fermierii se așteaptă la producții mult mai mici decât în anii obișnuiți, însă amploarea pierderilor este încă greu de calculat, conform Realitatea PLUS.
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