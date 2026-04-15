România își consolidează poziția de lider regional în domeniul energiei

Sursă: realitatea.net

„ România, lider pe scena regională a energiei. Prima finanţare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani. Întâlnire importantă la Washington cu Ajay Banga, preşedintele World Bank Group – o premieră a acestui nivel de deschidere pentru România, care confirmă eforturile ultimelor luni: ţara noastră câştigă rapid încredere şi devine un actor regional tot mai relevant, pe fondul măsurilor de stabilizare economică şi de consolidare fiscală din ultimul an”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Șeful de la Finanțe a ținut să precizeze faptul că discuţia a fost axată pe proiecte concrete, cu impact direct asupra economiei şi asupra vieţii de zi cu zi a românilor, precum investiţii în retehnologizare la Centrala Nucleară Cernavodă, o iniţiativă strategică pentru securitatea energetică a României şi a întregii regiuni.

„Ar fi prima finanţare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii, ceea ce arată nivelul ridicat de încredere câştigat de România în ultima perioadă”, a mai spus oficialul. Potrivit lui, alte proiecte concrete vizează domeniul gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea Coridorului Vertical de transport al gazelor, cu implicarea Transgaz, acces la finanţări şi garanţii pentru investiţii energetice de amploare, prin mecanismele Grupului Băncii Mondiale şi sprijin pentru proiecte inovatoare şi iniţiative industriale de mare capacitate, dezvoltate cu expertiza tehnică a Grupului.

„Un mesaj important transmis de preşedintele Băncii Mondiale: eforturile României de stabilizare macroeconomică şi consolidare fiscală vor începe să producă rezultate vizibile în următorii ani, dacă sunt susţinute de investiţii consistente şi reforme continue”, a mai transmis Nazare.

Demnitarul a menționat că acest parteneriat contează acum, „într-un context internaţional marcat de crize energetice şi volatilitate”, întrucât România are nevoie de „proiecte solide” care să asigure energie sigură şi la preţuri accesibile pentru populaţie şi economie, investiţii care susţin creşterea economică şi o poziţie mai puternică a României în regiune.

„Am subliniat, totodată, în cadrul întâlnirii, un obiectiv strategic: România îşi propune să devină o platformă regională pentru reconstrucţia Ucrainei, valorificând experienţa acumulată în proiecte realizate împreună cu Banca Mondială. În acelaşi timp, rămâne clar că reforma economică şi investiţiile trebuie să meargă împreună: consolidarea fiscală trebuie echilibrată prin proiecte care creează creştere economică şi locuri de muncă. În lunile următoare, continuăm discuţiile tehnice pentru aprobarea şi implementarea acestor proiecte, astfel încât România să beneficieze de investiţiile necesare pentru o dezvoltare sănătoasă, pe termen lung”, a conchis ministrul Nazare.



