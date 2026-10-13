ROBOR la trei luni a urcat la 6,10%, ratele creditelor variabile vor crește

Publicat 13 oct. 2026, 09:21 Sursă capital

Românii cu credite ipotecare sau de consum la dobândă variabilă raportată la ROBOR vor înregistra o creștere a ratelor lunare, după ce indicele a urcat la 6,10% pe fondul reducerii lichidității din sistemul bancar.

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