România ar putea plăti aproximativ 435 de milioane de euro în primul an de aplicare a unei noi taxe europene pe deșeurile electrice, propunere care riscă să scumpească electrocasnicele și telefoanele din 2028.
Propunerea legislativă europeană prevede o contribuție de 2,25 euro pentru fiecare kilogram de echipamente electrice vândute care nu sunt colectate ca deșeuri. Valoarea este echivalentă cu peste 11 lei și ar urma să fie ajustată anual.
Potrivit unui studiu al Institutului European pentru Studii Economice, impactul financiar inițial pentru România s-ar ridica la aproximativ 435 de milioane de euro. Într-un scenariu mediu, contribuția cumulată a statului ar putea ajunge la circa 3,2 miliarde de euro în perioada 2028-2034.
Impactul asupra prețurilor
Dacă autoritățile române vor decide să transfere costurile către consumatori, prețurile produselor noi ar putea crește semnificativ. Economisii estimează că diferențele ar putea atinge câteva sute de lei pentru un singur aparat de uz casnic.
Preocupările se extind și asupra echipamentelor fotovoltaice. Un panou solar cu o greutate de aproximativ 25 de kilograme ar putea genera costuri suplimentare de ordinul sutelor de lei, impact care devine considerabil pentru gospodăriile care instalează mai multe module.
Contextul negocierilor
Noua contribuție este inclusă în documentul prezentat pe 21 noiembrie de președintele Consiliului European, în cadrul negocierilor privind bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Inițial, Comisia Europeană propusese o valoare de doi euro pe kilogram.
Economiștii atrag atenția că formula de calcul ar putea include indirect și aparate aflate încă în uz, care nu au ajuns la finalul duratei de funcționare. Situația este controversată mai ales pentru panourile solare, care au o durată medie de utilizare de aproximativ 25 de ani.
În prezent, prețurile produselor electronice din România includ deja „timbrul verde”, contribuția pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor. Totuși, colectarea rămâne o provocare: un studiu publicat în martie arăta că 86% dintre românii intervievați păstrează în casă telefoane mobile vechi, nefolosite.
Contribuția ar urma să fie achitată de statele membre și să alimenteze bugetul general al Uniunii Europene. Rămâne la latitudinea autorităților naționale modul de acoperire a cheltuielilor: fie prin bugetul de stat, fie prin transferarea costurilor către operatorii economici, care le-ar include în prețurile finale.
Propunerea se află încă în negociere și necesită acordul unanim al statelor membre. Scumpirile prezentate reprezintă un scenariu posibil, nu o majorare deja aprobată.