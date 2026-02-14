Ministrul Nazare după reconfirmarea ratingului de țară: „Partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern”

România își păstrează ratingul la nivel BBB-, cu perspectivă negativă, după cea mai recentă evaluare a agenției Fitch Ratings. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că decizia confirmă încrederea partenerilor externi în direcția actualei guvernări și subliniază că ajustarea fiscală și disciplina bugetară rămân obiectivele centrale ale Executivului.

Ministerul Finanțelor a precizat că Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivel BBB- pentru datoria pe termen lung în valută, menținând perspectiva negativă.

Decizia este susținută de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor și de indicatorii de guvernanță, care se situează peste media statelor din aceeași categorie de rating. De asemenea, statutul de stat membru al Uniunii Europene și fluxurile de capital europene contribuie la convergența veniturilor și la accesul la finanțare externă.

„Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României. Am preluat un deficit care atingea niveluri record şi am luat deciziile necesare pentru a-l reduce, stabilizând totodată datoria publică.

Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală, pentru a ne încadra pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană pe termen mediu şi a relansa economia pe baze sustenabile, în limita spaţiului fiscal existent. Toate aceste acţiuni ne conduc la reducerea costurilor de finanţare, obiectivul pe termen mediu fiind îmbunãtãţirea ratingului de ţară”, a transmis Alexandru Nazare.