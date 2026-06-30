CRIZĂ ENERGETICĂ LA ORIZONT: Europa riscă cea mai grea iarnă din ultimii 15 ani din cauza lipsei de gaze

Publicat 30 iun. 2026, 08:06 Sursă Realitatea.Net

Criză energetică la orizont în Europa. Continentul riscă să înceapă sezonul rece cu cele mai scăzute stocuri de gaze din ultimii 15 ani, avertizează analiștii Wood Mackenzie. Potrivit Financial Times, depozitele din Uniunea Europeană ar putea atinge un grad de umplere de doar 76% la finalul lunii octombrie, un deficit istoric ce amenință să explodeze prețurile la energie pentru companii și gospodării în această iarnă.

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