Criza carburanților se agravează. Cristian Diaconescu avertizează: „Stocurile de energie, aproape de epuizare în anumite state”

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, lansează un avertisment privind securitatea energetică globală. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, acesta a dezvăluit că mai multe țări din Asia se află în pragul colapsului, având rezerve de combustibil doar pentru câteva zile din cauza blocajelor din Orientul Mijlociu.

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a lansat un avertisment critic privind efectele imediate ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței globale de energie.

Conform analizei sale, blocarea rutelor comerciale a împins mai multe state, în special din regiunea Asiei, într-o situație limită, acestea mai având rezerve de combustibil doar pentru câteva zile. Această vulnerabilitate extremă subliniază dependența critică a economiilor asiatice de fluxurile de țiței care tranzitează punctele nevralgice ale Golfului, acum paralizate de ostilități.

Asia în pragul colapsului energetic: China, India și Pakistan sub presiune

Cristian Diaconescu avertizează că marile economii asiatice se află într-o situație critică din cauza dependenței lor vitale de rutele maritime din Orientul Mijlociu. Între 40% și 70% din fluxul mondial de hidrocarburi tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar blocarea acesteia a generat un deficit de aprovizionare imposibil de compensat pe termen scurt.

Conform cifrelor prezentate, situația este alarmantă în special pentru Indonezia, care ar mai dispune de rezerve de combustibil doar pentru câteva zile. Nici giganții precum China, India sau Pakistan nu sunt feriți de riscuri, rezervele lor strategice fiind supuse unei presiuni imense pe măsură ce accesul la țițeiul din Golf rămâne restricționat.

Poziția României și tensiunile din cadrul NATO

În ceea ce privește implicarea țării noastre, Cristian Diaconescu a fost categoric: România nu are în plan o participare militară în regiunea Golfului. Această precizare vine într-un moment de maximă tensiune diplomatică, după ce Uniunea Europeană a refuzat cererea Statelor Unite de a participa la o operațiune de deblocare a Strâmtorii Ormuz.

Eșecul cooperării transatlantice în această chestiune a generat noi presiuni din partea administrației de la Washington. Deși președintele Donald Trump a reluat retorica amenințărilor privind rolul SUA în cadrul NATO ca răspuns la reticența europeană, diplomatul român consideră că o ieșire a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică rămâne puțin probabilă. Diaconescu sugerează că, în ciuda declarațiilor politice tăioase, pilonul de securitate pe care îl reprezintă NATO este prea valoros pentru a fi abandonat, chiar și în contextul unor divergențe majore privind gestionarea crizelor din afara spațiului european.

Criza din Strâmtoarea Ormuz: Un blocaj cu efecte în lanț

Situată între Golful Oman și Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz reprezintă cea mai importantă arteră energetică a lumii. Blocarea acesteia nu afectează doar transportul de petrol, ci destabilizează întregul echilibru al prețurilor și al siguranței aprovizionării la nivel mondial.

Refuzul blocului european de a se implica într-o soluție militară pentru redeschiderea acestei rute reflectă o fractură de viziune între Washington și capitalele europene, punând statele importatoare din Asia într-o cursă contra cronometru pentru supraviețuirea economică. Evoluția situației depinde acum de capacitatea marilor puteri de a găsi o soluție diplomatică înainte ca rezervele de combustibil ale națiunilor cele mai expuse să se epuizeze complet.

Rusia, marele câștigător: Miliarde de dolari „fără un singur glonț”

În acest context tensionat, Cristian Diaconescu subliniază că Federația Rusă este principalul beneficiar al crizei. În doar trei săptămâni de conflict în Orientul Mijlociu, Rusia a reușit trei obiective majore fără a trage un singur foc de armă: