„Visul zborurilor electrice s-a prăbușit!”. Compania aeriană care promitea revoluția a intrat în lichidare

Compania scoțiană EcoJet Airlines a intrat oficial în lichidare, iar toate zborurile au fost anulate, punând capăt unui proiect ambițios care își propunea să devină prima linie aeriană electrică din lume.

Decizia vine după ce firma nu a reușit să atragă o finanțare de aproximativ 20 de milioane de lire sterline, ceea ce a dus la colapsul afacerii încă din anul trecut. În februarie au fost numiți lichidatori provizorii, iar acum procesul a fost oficializat.

Compania Opus Restructuring a fost desemnată să gestioneze lichidarea, conform anunțului publicat în registrul guvernamental britanic The Gazette. Paul Dounis și Mark Harper sunt responsabili de închiderea definitivă a companiei.

Reprezentanții lichidatorului au precizat că acționarii finanțează procesul pentru a se asigura că angajații își vor primi toate drepturile:

„EcoJet a fost un start-up și nu deține active semnificative. Acționarii au ales să finanțeze procesul de lichidare pentru a garanta că angajații companiei primesc integral toate compensațiile prevăzute de lege”.

Prăbușirea EcoJet Airlines marchează un eșec important pentru ideea zborurilor comerciale electrice, considerată până recent una dintre cele mai promițătoare direcții din industria aviației.