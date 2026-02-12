Vânzările de maşini electrificate vor depăşi anul acesta în România 110.000 de unităţi
Vânzările de maşini electrificate vor depăşi anul acesta în România 110.000 de unităţi
Această evoluţie este aşteptată în pofida unei uşoare scăderi
Anul acesta va marca o premieră istorică pe piaţa auto din ţara noastră, vânzările de maşini electrificate - de la mild hybrid la pur electrice - urmând să depăşească 110.000 de unităţi.
Această evoluţie este aşteptată în pofida unei uşoare scăderi, de doar 2 la sută, a pieţei auto totale faţă de anul precedent.
Preşedintele Asociaţiei Importatorilor şi Producătorilor de Autovehicule, Dan Vardie, anticipează, în acelaşi timp, un declin drastic al autoturismelor cu motorizări termice, în special Diesel, tendinţă susţinută şi de evoluţiile europene.
Dan Vardie: Scade piaţa un pic, pentru că e toată această incertitudine politică, economică, incertitudini legate de Programele Rabla, care nu ştie nimeni dacă vor avea loc şi în ce dimensiuni şi, foarte important, modalitatea de taxare, care este profund greşită, atât din punct de vedere tehnic, cât şi ştiinţific, nu face decât să împiedice oamenii să-şi dorească o maşină nouă în raport cu una veche. Dacă sistemul de impozitare anuală ar fi respectând principiul 'poluatorul plăteşte', atunci oamenii se vor duce mai aproape de maşinile noi.
Sursa: Realitatea Financiara
Citește și:
- 19:42 - Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici
- 19:35 - Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
- 19:32 - Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”
- 19:21 - Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News