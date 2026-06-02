Trump afirmă că s-ar putea ajunge la un acord cu Iranul „în cursul săptămânii viitoare”

Sursă: realitatea.net

Preşedintele Donald Trump a declarat luni pentru ABC News că este de părere că se poate ajunge la un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi prelungirea armistiţiului cu Iranul „în cursul săptămânii viitoare”, relatează CNN.

Deşi a dat de înţeles că diplomaţia este încă o opţiune, Trump a spus: „Mai am nevoie de câteva puncte” pentru a da undă verde.

Referindu-se la acţiunile Israelului în sudul Libanului, Trump a spus: „A fost o mică problemă astăzi, dar am rezolvat-o foarte repede, după cum probabil aţi observat mai devreme”.

Trump afirmase că l-a descurajat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să efectueze „un raid major asupra Beirutului, în Liban”.

În cadrul convorbirii telefonice cu Jonathan Karl de la ABC, Trump a spus că un potenţial acord de pace ar putea depăşi o victorie militară, dar a recunoscut că „nu este un lucru simplu”.

„Dar obţinem ceea ce trebuie să obţinem”, a adăugat Trump.