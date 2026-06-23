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Actualitate· 1 min citire
Transfăgărășanul va fi închis temporar, miercuri, pentru filmări
Transfăgărășan
Publicat23 iun. 2026, 14:52
Actualizat23 iun. 2026, 14:53
Sursărealitatea.net
Conducătorii auto care intenționează să circule pe DN7C – Transfăgărășan sunt avertizați că traficul va fi restricționat temporar miercuri, 24 iunie 2026, în zona Bâlea Lac și a Tunelului Capra.
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