Tânăr reținut după accidentul grav din Brașov. Polițiștii suspectează o întrecere ilegală

Un șofer de 27 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după un accident produs în noaptea de 11 spre 12 octombrie, pe Bulevardul 15 Noiembrie din Brașov.
Pasagerul din dreapta, în vârstă de 26 de ani, a fost grav rănit, iar anchetatorii suspectează că înainte de impact ar fi avut loc o întrecere ilegală între două autoturisme.
Mașina a lovit un stâlp de electricitate
Accidentul s-a produs în jurul orei 00:30. Potrivit cercetărilor, șoferul ar fi pierdut controlul direcției pe carosabilul umed și a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate. Pasagerul rănit a fost transportat la spital.
Anchetatorii verifică dacă șoferii făceau „liniuțe”
Polițiștii au obținut date potrivit cărora șoferul de 27 de ani s-ar fi întrecut cu un alt conducător auto, în vârstă de 20 de ani. Suspiciunea este verificată în cadrul anchetei.
Cercetările vizează atât vătămarea corporală din culpă, cât și infracțiunea de împiedicare sau îngreunare a circulației pe drumurile publice.
După administrarea probelor, șoferul de 27 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.
Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.