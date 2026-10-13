Tânăr reținut după accidentul grav din Brașov. Polițiștii suspectează o întrecere ilegală

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 oct. 2026, 16:49

Un șofer de 27 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după un accident produs în noaptea de 11 spre 12 octombrie, pe Bulevardul 15 Noiembrie din Brașov.

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