Tâlhărie într-o sală de jocuri din Brașov

Trei bărbați au fost arestați preventiv într-un dosar penal deschis pentru comiterea unor infracțiuni de tâlhărie calificată și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Incidentul a avut loc în noaptea de 2 februarie, imediat după miezul nopții, când o tânără de 20 de ani a apelat numărul de urgență 112, sesizând faptul că două persoane necunoscute ar fi pătruns în sala de jocuri unde aceasta lucra și, sub amenințare, ar fi sustras o sumă de bani.

"Date fiind aspectele sesizate, polițiștii au desfășurat activități complexe de investigare, în urma cărora au stabilit faptul că doi bărbați, cu fețele acoperite, ar fi pătruns în incinta sălii de jocuri, unde, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi determinat-o pe angajata unității să le indice locația sumelor de bani încasate și astfel ar fi sustras aproximativ 12.000 de lei", au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Ancheta a dus la identificarea a două persoane, de 21 și 25 de ani, bănuite de comiterea faptei, precum și a unui al treilea bărbat, care le-ar fi sprijinit.

"Al treilea bărbat, de 26 de ani, care i-ar fi sprijinit pe cei doi în activitatea infracțională, acesta aflându-se în locație la momentul săvârșirii faptei pentru a se asigura că angajata se află singură, informație pe care le-ar fi comunicat-o celorlalți doi bărbați”.

La data de 4 februarie, cei trei suspecți au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, fiind reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brașov a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a celor trei tineri pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.

Sursa: Realitatea de Brasov