Tăieri ilegale de lemn depistate într-o zonă protejată din Brașov

Intervenția Gărzii Forestiere, anunțată de ministrul Mediului

Un caz grav de exploatare ilegală a lemnului a fost identificat în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov, unde controalele efectuate de Garda Forestieră Națională au scos la iveală încălcări serioase ale legislației silvice.

Tăieri ilegale şi furt de lemn din aria protejată Podişul Hârtibaciului

Anunțul a fost făcut marți de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a atras atenția asupra impactului major pe care astfel de fapte îl au asupra mediului.

Potrivit oficialului, arborii tăiați ilegal aveau un rol esențial în regenerarea naturală a pădurii, fiind sursa de semințe pentru viitoarele generații de vegetație forestieră. Distrugerea acestora compromite nu doar prezentul zonei, ci și capacitatea ecosistemului de a se reface pe termen lung.

În urma verificărilor din teren, inspectorii au constatat șapte contravenții, au aplicat amenzi în valoare totală de 30.000 de lei și au deschis un dosar penal pentru faptele constatate. Autoritățile subliniază că aria protejată ar fi trebuit să beneficieze de un regim de protecție sporit, tocmai pentru a preveni astfel de abateri.

„Tăieri ilegale descoperite şi sancţionate în aria protejată Podişul Hârtibaciului, din judeţul Braşov! Garda Forestieră Naţională a descoperit tăieri ilegale şi furt de lemn într-un loc unde regulile ar trebui respectate mai strict ca oriunde altundeva” , a scris, marţi, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Autoritățile anunță că acțiunile de monitorizare vor continua, iar combaterea tăierilor ilegale rămâne o prioritate în strategia de protejare a fondului forestier.

Sursa: Realitatea de Brasov