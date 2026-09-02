Schimbare importantă în WhatsApp. Mesajele în care ești menționat vor apărea într-un singur loc

WhatsApp testează o funcție care ar putea face mult mai ușoară găsirea mesajelor importante, mai ales în grupurile aglomerate. Noul filtru „To You” va aduna conversațiile în care utilizatorul a fost menționat cu @ sau a primit un răspuns direct.
WhatsApp pregătește o nouă funcție pentru utilizatorii care pierd ușor mesajele importante în grupurile și comunitățile foarte active. Filtrul se numește „To You” și va aduna într-un singur loc conversațiile în care cineva te-a menționat folosind simbolul @ sau a răspuns direct la unul dintre mesajele tale.
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Funcția a fost identificată în versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.34.4, însă deocamdată nu este activă nici măcar pentru utilizatorii care testează versiunile experimentale ale aplicației. Prin urmare, nu există încă o dată anunțată pentru momentul în care aceasta va deveni disponibilă publicului larg.
Cum va funcționa noul filtru „To You” din WhatsApp?
„To You” va funcționa ca un filtru dedicat mesajelor care îl privesc direct pe utilizator. În loc să verifici separat fiecare conversație pentru a vedea dacă cineva ți-a răspuns sau te-a menționat, WhatsApp va putea afișa într-o singură listă toate discuțiile relevante.
Filtrul nu va separa conversațiile în funcție de tipul lor. Astfel, în aceeași zonă vor putea apărea atât grupurile, cât și comunitățile în care cineva te-a menționat sau a răspuns direct la un mesaj trimis de tine.
De ce ar putea fi util filtrul în grupurile WhatsApp foarte active?
Noua funcție ar putea deveni utilă în special pentru utilizatorii care fac parte din grupuri cu sute de mesaje pe zi. O întrebare, o mențiune sau un răspuns important poate fi acoperit rapid de fotografii, mesaje vocale și alte conversații, iar găsirea lui presupune în prezent parcurgerea manuală a discuției.
Cu „To You”, utilizatorul ar putea verifica direct conversațiile în care există un mesaj adresat lui. Practic, filtrul ar reduce riscul ca o mențiune sau un răspuns important să treacă neobservat în fluxul mare de mesaje.
Când va deveni disponibil „To You” pentru utilizatorii WhatsApp?
Deocamdată, WhatsApp nu a anunțat când va lansa noul filtru pentru publicul larg. Funcția a fost descoperită în codul unei versiuni beta pentru Android, dar nu poate fi folosită încă nici de testerii aplicației.
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Acest lucru arată că dezvoltarea este într-o etapă în care funcția poate suferi modificări înainte de lansare. Nu este clar nici dacă „To You” va ajunge simultan pe Android și iPhone sau dacă introducerea sa se va face treptat.
Ce alte modificări pregătește WhatsApp pentru mențiunile din grupuri?
WhatsApp lucrează în paralel și la alte schimbări legate de modul în care funcționează mențiunile. Printre acestea se află posibilitatea de a menționa toți participanții unui grup printr-o singură acțiune, fără ca fiecare membru să fie selectat separat.
Împreună cu filtrul „To You”, această modificare ar putea schimba modul în care sunt urmărite conversațiile din grupurile mari. Scopul noilor instrumente este ca mesajele adresate direct unui utilizator să fie mai ușor de observat, chiar și atunci când conversația se desfășoară foarte rapid.