Șofer de 83 de ani, băut la volan, implicat într-un accident rutier

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectuează cercetări într-un dosar penal, pe care l-au deschis după ce conducătorul unui autoturism ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar testarea efectuată a stabilit că se afla sub influența alcoolului.

La data de 16 februarie a.c., în jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, pe Calea București, din municipiul Brașov, un autovehicul ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu avarii.

Aici, conducătorul auto, un bărbat de 83 de ani, din municipiul Săcele, a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, ca urmare a valorii înregistrate, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru determinarea cu exactitate a alcoolemiei din sânge.

În cauza, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, dosar instrumentat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Sursa: Realitatea de Brasov