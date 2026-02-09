Sfârșit tragic pentru un bărbat de 59 de ani după ce a căzut într-o prăpastie

Un bărbat de 59 de ani murit

Un bărbat de 59 de ani murit, duminică, după ce a căzut de pe un perete abrupt din zona Prăpăstiile Zărneştilor, fără potecă turistică marcată. Salvamontiştii ajunşi la faţa locului au constatat că acesta suferise leziuni care i-au fost fatale. Circumstanţele producerii accidentului nu sunt cunoscute cu exactitate, persoana fiind singură la acel moment.

În cursul zilei de 8 februarie 2026, Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti a fost solicitat, prin apel de urgenţă, pentru a interveni într-un incident grav produs în zona Prăpăstiile Zărneştilor, pe un versant situat între Valea Curmăturii şi Valea Zănogii.

Potrivit salvamontiştilor, o persoană în vârstă de 59 de ani a căzut de pe un perete abrupt, într-o zonă extrem de expusă, fără potecă turistică marcată, ajungând în albia râului.

„Din nefericire, în urma evaluării echipei de intervenţie, s-a constatat că leziunile suferite erau incompatibile cu viaţa”, precizează sursa citată.

Salvamontiştii menţionează că circumstanţele producerii accidentului nu sunt cunoscute cu exactitate, persoana fiind singură în momentul căderii.

Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti transmite familiei îndurerate sincere condoleanţe şi reaminteşte iubitorilor muntelui că este foarte important să parcurgă exclusiv trasee turistice marcate, să adapteze deplasările la condiţiile de teren şi anotimp, dar şi să respecte măsurile de siguranţă specifice zonelor alpine şi subalpine.