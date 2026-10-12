Șeful IAR Brașov admite că fabrica ar putea rămâne fără activitate anul viitor. Ce spune despre contractul cu Airbus și amenințările cu greva

Publicat 12 oct. 2026, 15:46 Sursă Realitatea PLUS

Situație tensionată la IAR Brașov, unde angajații se tem că ar putea rămâne fără activitate anul viitor. Directorul fabricii, Marian Rasaliu, recunoaște că îngrijorările oamenilor sunt reale și că există riscul ca uzina să nu aibă suficiente comenzi în 2027. Mai mult, acesta a explicat că elicopterele Airbus achiziționate prin programul SAFE vor fi produse în străinătate și doar adaptate la cerințele Armatei Române în fabrica de la Brașov. Între timp, salariații amenință cu proteste și chiar cu greva, conform Realitatea PLUS.

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