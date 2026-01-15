Românii, sfătuiți să părăsească de urgență Iranul. Avertisment MAE la nivel maxim: „PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, marți seară, că a ridicat nivelul de alertă pentru Republica Islamică Iran la gradul maxim – 9/9: „Părăsiți imediat țara!”, în contextul deteriorării situației de securitate și al riscului crescut de escaladare în regiune.
„Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran și riscul crescut de escaladare, MAE a decis ridicarea nivelului de avertisment de călătorie pentru această țară la nivelul maxim 9/9 – Părăsiți imediat țara”, se arată în comunicatul instituției.
Ministerul recomandă cu fermitate cetățenilor români aflați pe teritoriul iranian să părăsească imediat țara, utilizând orice rută sigură disponibilă. Potrivit datelor actuale, există încă zboruri comerciale funcționale pentru plecarea din Iran.
Totodată, cetățenilor români care aveau planificate călătorii către Iran în perioada următoare li se recomandă anularea acestora.
MAE le solicită tuturor românilor aflați în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de urgență +98 21 77647570. Ministerul precizează că apelul poate fi efectuat doar prin rețele GSM, nefiind posibilă contactarea prin aplicații de mesagerie, din cauza restricțiilor de acces la internet.
În cazul în care nu pot contacta ambasada, românii pot apela numărul +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii sunt disponibili permanent.
