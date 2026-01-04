Românii părăsesc masiv Marea Britanie din cauza scumpirilor
4 ian. 2026, 09:33
4 ian. 2026, 09:33
Românii părăsesc masiv Marea Britanie din cauza scumpirilor
Articol scris de Scris de Realitatea de Brasov
Trendul migrației începe să se inverseze
Tot mai mulți români aleg să părăsească Marea Britanie și să se întoarcă acasă, după ani buni de muncă în străinătate. Conaționalii noștri sunt, în prezent, cetățenii Uniunii Europene care pleacă în număr cel mai mare din Marea Britanie.
Printre motivele invocate se numără costul tot mai ridicat al vieții, chirii mari, sentimentul de insecuritate, dar și discriminarea cu care se confruntă unii români.
Astfel, după mai bine de un deceniu în care Marea Britanie a fost una dintre principalele destinații pentru români, trendul migrației începe să se inverseze. Românii nu sunt entuziasmați nici de ceea ce îi așteaptă acasă, însă își găsesc alinare că vor fi mîcar alături de cei dragi.
