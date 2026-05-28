Realitatea Plus promite să rămână alături de liderii suveraniști, în ciuda riscului de sancțiuni de la CNA

Postul de televiziune Realitatea Plus își asumă public susținerea curentului suveranist din România, în ciuda presiunilor și a riscului iminent de a fi sancționat de către autoritățile de reglementare în audiovizual. Anunțul a fost făcut în direct de jurnalista Alessia Păcuraru, în contextul prezentării unui mesaj de ultimă oră transmis de Călin Georgescu.

„Nu vom înceta să fim de partea suveranității”

Reporterul Realitatea Plus a transmis o poziție tranșantă cu privire la linia editorială a postului și asumarea susținerii pentru figurile principale ale mișcării suveraniste, Călin Georgescu și George Simion:

„Cu riscul de a mai fi suspendați de către Consiliul Național al Audiovizualului, nu vom înceta să fim de partea poporului român, nu vom înceta să fim de partea... suveranității și a liderilor suveraniști, Călin Georgescu și George Simion. Este un mesaj de ultimă oră transmis de către Călin Georgescu pe rețelele de socializare, un eveniment care va avea loc chiar săptămâna aceasta, cu un mesaj de ultimă oră transmis în acest context extrem de delicat.”

Apelul lui Călin Georgescu din Buftea, locul unde a semnat controlul judiciar

În cadrul intervenției, au fost redate fragmente cheie din mesajul lui Călin Georgescu, jurnalista făcând totodată o legătură directă între biserica unde acesta va merge duminică și problemele sale din trecut cu instanța:

„Și citesc din acest mesaj: »Știu cât de greu este să rămâi drept când dreptatea întârzie. Știu că e nevoie de curaj și de credință. Tocmai de aceea simt că reconstrucția începe cu sufletele întărite. Duminică, 31 mai, voi fi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea - un loc în care ne-am adunat de atâtea ori.« Știm foarte bine, tot acolo Călin Georgescu semna măsura preventivă de control judiciar în urmă cu ceva timp, timp de aproape un an de zile. Tocmai de aceea, vedem acest mesaj, acest mesaj de ultimă oră transmis de către Călin Georgescu.”

Mesaj în exclusivitate pentru românii din țară și din diaspora

Postul de televiziune a anunțat că va continua să urmărească îndeaproape acțiunile politicianului și că va difuza în regim de exclusivitate declarațiile pe care acesta le va face după slujba religioasă:

„Duminica aceasta, Călin Georgescu va fi la această slujbă, unde, ulterior, în exclusivitate la Realitatea Plus, veți urmări acest mesaj pe care îl va transmite Călin Georgescu către toți românii din țară și din diaspora.”