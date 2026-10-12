Protest la IAR Ghimbav: indemnizațiile conducerii au crescut de peste patru ori, dar salariile angajaților nu au fost indexat

Angajații IAR Ghimbav protestează față de indemnizațiile majorate de peste patru ori pentru membrii CA și blocarea indexării salariilor. Copiază
Sindicatul IAR Ghimbav a anunțat organizarea unui miting de protest în incinta companiei, luni, 12 octombrie, începând cu ora 10:00. Angajații sunt nemulțumiți de majorarea de peste patru ori a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile în care indexarea salariilor cu rata inflației, negociată în luna iunie, nu a fost acordată.
Potrivit organizației sindicale, creșterea salarială a fost blocată de acte normative adoptate de Guvern. Protestul a fost anunțat pentru ca salariații să își exprime punctul de vedere în legătură cu diferențele dintre remunerațiile conducerii și drepturile salariale ale angajaților.
Sindicatul IAR Ghimbav reclamă blocarea indexării salariilor
Reprezentanții sindicatului susțin că indexarea salariilor cu inflația fusese negociată la nivelul companiei încă din iunie 2026, însă majorarea nu a fost pusă în aplicare. Organizația afirmă că situația afectează angajații și generează nemulțumiri privind respectarea drepturilor salariale.
Sindicaliștii mai reclamă că unele drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sunt acordate cu întârziere, pe fondul reglementărilor adoptate de autorități.
Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, în centrul nemulțumirilor
O altă problemă semnalată de Sindicatul IAR Ghimbav este creșterea de peste patru ori a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Potrivit comunicatului sindical, în mai puțin de trei luni, numărul remunerațiilor asociate funcțiilor de conducere și membrilor CA ar fi crescut de la trei la nouă.
Sindicatul critică această evoluție în contextul în care indexarea salariilor angajaților nu a fost acordată. Aceste afirmații reprezintă poziția organizației sindicale, potrivit comunicatului citat de TVR și Agerpres.
Sindicaliștii avertizează asupra volumului redus de lucrări
Pe lângă nemulțumirile salariale, reprezentanții angajaților atrag atenția asupra situației economice a companiei și a perspectivelor sale. Potrivit sindicatului, gradul de încărcare cu lucrări ar fi sub 20%, ceea ce ridică întrebări privind activitatea și viitorul societății.
Organizația pune situația IAR Ghimbav în contrast cu sumele alocate de România pentru înzestrarea militară, inclusiv pentru achiziția de elicoptere. Sindicaliștii consideră că industria națională de apărare ar trebui să beneficieze de mai multe contracte și comenzi.
Critici privind achizițiile de elicoptere militare din străinătate
Sindicatul și-a exprimat nemulțumirea și față de achizițiile de echipamente militare de la furnizori externi, în condițiile în care companiile românești din industria de apărare au nevoie de comenzi.
În cazul elicopterelor militare, reprezentanții angajaților susțin că, pentru prima dată din 1969, România a semnat un contract de achiziție cu un alt furnizor, deși IAR a fabricat și a asigurat mentenanța elicopterelor militare utilizate de Armata României.
Protestul anunțat de Sindicatul IAR Ghimbav aduce în prim-plan atât nemulțumirile privind salarizarea, cât și preocupările legate de volumul de activitate și perspectivele industriei românești de apărare.