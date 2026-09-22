Percheziții de amploare la instigatorii protestului fermierilor din Piața Victoriei: 29 de mandate, în București și 15 județe

Publicat 22 sept. 2026, 11:27 Actualizat 22 sept. 2026, 11:48

Poliția Capitalei a declanşat, marţi dimineaţă, o amplă acţiune de percheziţii la persoanele suspectate că au instigat la violenţele produse pe 15 septembrie, în Piaţa Victoriei, în timpul protestului fermierilor. În total, 29 de adrese din Bucureşti şi din 15 judeţe ale ţării sunt verificate de poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), în dosarul penal deschis pentru instigare publică, ultraj şi tulburarea ordinii publice.

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